استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة: لأول مرة يذكر الوقود الأحفوري بجميع أنواعه في اتفاقات المناخ

كتب شعبان هدية

تعليقا على ما تم الاتفاق النهائي عليه في مؤتمر المناخ cop28، الذي ينتهي في دبي اليوم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة بين 198 دولة، أكد د.سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وعضو الهيئة الدولية الحكومية لتغير المناخ، أن القرار الرئيس للمؤتمر الذي تم اتخاذه المدرج في الوثيقة 17 ، في إطار اجتماعات الاطراف لاتفاق باريس، كنتيجة لاجتماعات الحصيلة العالمية لخفض الانبعاثات المراجعة الأولى ، وهذا القرار واجه صعوبات كثيرة للوصول إلى الصياغة النهائية التي تم اعتمادها اليوم، وخاصة الفقرة 28 ، والتي تشمل 8 فقرات فرعية ، تتحدث عن الإجراءات التي يجب اتخاذها الفترة القادمة.

وأضاف طنطاوي في تصريحه لـ "اليوم السابع" ، أن ما تم الإشارة إليه في هذه الفقرة 28 يعتبر إنجاز غير مسبوق خاصة في الفقرة 28 د، التي تشير إلى الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، ولأول مرة يتم ذكر الوقود الحفري، وتشمل ( النفط والغاظ والفحم) وكان COP26 غلاسكو، ذكر الفحم وما بعده COP27، أشار إلى ما أشار إليه COP26، لكن لأول مرة يذكر بشكل صريح " الوقود الأحفوري" صراحة على الرغم من أن التوقعات والأمنيات كانت تدعو إلى التخارج الكامل من الوقود الأحفوري.

صيغة توافقية

وشدد على أن الصياغة التي تم التوافق عليها بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، صيغة توافقية أفضل من لا شيئ، تمثل خطوة جيدة على مسار تحقيق الهدف الخاص بالاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية، بحلول 2050 لتحقيق التعادل الكربوني في قطاع الطاقة بوجه خاص طبقا للعلوم التي أشارت إليها الهيئة الحكومية الدولية للمناخ.

تحديات كبيرة

وذكر طنطاوي، أن التحديات التي سيواجهها نص الاتفاق النهائي لمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين الذي عقد في دبي، هي " التنفيذ" ، فالتنفيذ حسب طنطاوي يتطلب إرادة سياسية من القادة وتعاون دولي كبير وشفاف وإعداد تقارير الشفافية التي ستصدرها الدول اكل عامين وتبدأ من نهاية 2024، فكل الدول ملزمة بتقديم هذه التقارير، ويتطلب كذلك يتطلب الاتفاق النهائي لـ cop28، توفير آليات التنفيذ، تتمثل في توفير التمويل وتوفير التكنولوجيات اللازمة والتدريب وبناء القدرات.

واعتبر طنطاوي أن هذه تحديات هكبيرة وهامة لتنفيذ هذه القرارات، سوف يكون مشروط بتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها ت

الفقرة الفرعية هـ ، تتحدث عن التخارج التام من دعم الوقود الأحفوري غير الكفء ، وعدم تقديم الحكومات دعم للوقود غير الفعال أو غير الضروري والضار أكثر وانبعاثات كثيفة للكربون، وهذا القرار جديد ، ويأخذ الكثير من التحليلات والجدال، وهناك بنود أخرى للهدف العالمي للتكيف الذي لم يتم الوصول إليه بشكل تام .

واتفق ممثلون من حوالي 198 دولة في قمة COP28 اليوم، الأربعاء على البدء في خفض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ ما في تغير المناخ، وهو أول اتفاق من نوعه يشير إلى نهاية النفط في نهاية المطاف.

وكان الهدف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دبي بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة هو إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين وصانعي السياسات بأن العالم متحد في رغبته في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر أفضل أمل لتفادي ذلك. قبالة كارثة المناخ.