اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 06:23 م
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"ابدأ" تشارك فى المؤتمر العالمى للتخطيط والتنمية الاقتصادية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:47 م
"ابدأ" تشارك فى المؤتمر العالمى للتخطيط والتنمية الاقتصادية ابدأ تشارك فى المؤتمر العالمي للتخطيط والتنمية الاقتصادية
كتبت : أماني سمير

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شاركت المبادرة الرئاسية "ابدأ" فى المؤتمر العالمى للتخطيط والتنمية الاقتصادية فى جلسة خاصة بعلوم الإدارة وتطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية.

 

ويشهد المؤتمر مجموعة من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة فى علوم الإدارة وتطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية بهدف طرح ومناقشة الحلول الاستراتيجية الفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية والتى تساهم فى تخطى الأزمات.

 

ويهدف أيضا إلى وضع مصر على الخارطة العالمية لاستقطاب أكبر خبراء ومفكرين الاقتصاد فى العالم كنقطة جاذبة للاستثمار فى مصر.

 

ويشارك فى الحدث مجموعة من المحاضرين العالميين فى مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجى والتنمية الاقتصادية، وممثلين من الدولة ورؤساء إدارة اكبر الشركات العالمية والمحلية.







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