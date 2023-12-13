إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان ، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأصيب فى الحادث: "علاء بدري أحمد، عمره 38 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحسام مصطفى ياسين، عمره 20 سنة، وإصابته اشتباه كسر القدم اليمنى، وشاذلي سعيد توفيق، عمره 40 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالجسم، وشعبان إبراهيم كلحي، عمره 42 سنة، وإصابته كدمات وجروح بالجسم، وحسان محمد علي، عمره 18 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالوجه".

وأصيب أيضا، "أيوب محمد أيوب، عمره 27 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالوجه، وعبد الكريم محمد أحمد، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح في فروه الرأس، وشاذلي محمد إبراهيم، عمره 35 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وخالد حسان عبد الله، عمره 30 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وهاشم عنتر، عمره 30 سنة، وإصابته غيبوبة".

تم نقل المصابين الـ10 إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.