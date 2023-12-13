اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 07:23 م
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وتحويلها للمستشفيات المختصة..

إشادة بالفرق الطبية بالقنطرة شرق بعد اكتشاف حالات مصابة بين الناخبين

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 07:00 م
إشادة بالفرق الطبية بالقنطرة شرق بعد اكتشاف حالات مصابة بين الناخبين جانب من الفرق الطبية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شاركت الفرق الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمركز طبى القنطرة شرق بقيادة الدكتور وسام أحمد محمد، مدير المركز فى تأمين صحة الناخبين، من خلال إجراء الكشف على عشرات الناخبين، بل تحويل بعضها بعد تبين إصابتها بارتفاع الضغط والسكر إلى المستشفيات المختصة.

وقامت اللجان بالتأمين الطبى لللجان الانتخابية فى القنطرة شرق، وسط إشادة من الناخبين ورؤساء اللجان الانتخابية، لا سيما تنفيذ الفرق حملات للكشف عن الأمراض وفق مبادرة رئيس الجمهورية بالكشف عن الأمراض المزمنة.

يشار أن الفرق تحركت بناء على ترتيبات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

 







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الاسماعيلية

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