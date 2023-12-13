أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض فى درجات الحرارة.. لايف

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية ،هطول الأمطار الغزيرة علي مناطق شرق، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة، من حالة التقلبات الجوية التي يصاحبها رياح ،وإنخفاض في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

واضاف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي ، أن إستمرار حالة الطوارئ يرجع إلي إستمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار اليوم الأربعاء، أمطار متوسطة الشدة ورعدية احيانا تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة،على ان تخف حدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي ، تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.