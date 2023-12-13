اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أشرف عطية: أهالى محافظة أسوان صنعوا ملحمة وطنية بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:22 ص
أشرف عطية: أهالى محافظة أسوان صنعوا ملحمة وطنية بالانتخابات الرئاسية محافظ أسوان داخل غرفة عمليات متابعة الانتخابات
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر لجميع فئات وأطياف أهالى أسوان الذين أظهروا مدي وعيهم ووطنيتهم خلال أيام الانتخابات الثلاث من خلال التوافد والمشاركة بكثافة للإدلاء بأصواتهم وظهور المحافظة بالشكل الحضارى.
 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مواطنى المحافظة صنعوا خلال أيام الإنتخابات الرئاسية ملحمة وطنية، وتلاحم وتماسك الجميع من أجل إستكمال مسيرة التنمية و بناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.
 
وأشاد محافظ أسوان بكافة الجهات القضائية والأمنية التى أشرفت وساهمت فى إتمام العملية الانتخابية بشكل مشرف وأظهرت مصر بصورة إيجابية ومشرفة أمام العالم أجمع.

محافظ أسوان داخل غرفة عمليات متابعة الانتخابات
محافظ أسوان داخل غرفة عمليات متابعة الانتخابات

 







الانتخابات الرئاسيه

اسوان

ملحمه وطنيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة