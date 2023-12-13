أشرف عطية: أهالى محافظة أسوان صنعوا ملحمة وطنية بالانتخابات الرئاسية

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر لجميع فئات وأطياف أهالى أسوان الذين أظهروا مدي وعيهم ووطنيتهم خلال أيام الانتخابات الثلاث من خلال التوافد والمشاركة بكثافة للإدلاء بأصواتهم وظهور المحافظة بالشكل الحضارى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مواطنى المحافظة صنعوا خلال أيام الإنتخابات الرئاسية ملحمة وطنية، وتلاحم وتماسك الجميع من أجل إستكمال مسيرة التنمية و بناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

وأشاد محافظ أسوان بكافة الجهات القضائية والأمنية التى أشرفت وساهمت فى إتمام العملية الانتخابية بشكل مشرف وأظهرت مصر بصورة إيجابية ومشرفة أمام العالم أجمع.