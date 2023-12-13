أسعار الذهب الأربعاء فى مصر 13 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ2800 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقرارا ملحوظا عند 2800 جنيه في المقابل تحرك الذهب عالميا إلي 1991 دولارا.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3189 جنيها

عيار 21 يسجل 2790 جنيها.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الجنيه الذهب 22320 جنيها



الذهب عالمياً انخفض الذهب لجلستين متتاليتين ليفقد 47 دولارا من قيمته ويتداول فوق مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة أمس قبل صعوده مرة أخري، ليدخل في حالة من التذبذب والتداولات الهادئة مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على حركة الدولار وعلى الذهب بالتبعية.

وتداولت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، وهو ما يزيد من فرص الهبوط مع وضع مستهدفات عند 1960 و 1930 دولار للأونصة.

إلا أن حركة الذهب ستتحدد هذا الأسبوع من خلال بيانات التضخم الأمريكية ونتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب.

اليوم تصدر بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 3.1% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.2%، بينما القراءة الشهرية للمؤشر من المتوقع أن تستقر عند المستوى الصفري بنسبة 0.0% دون تغير عن القراءة السابقة.

التراجعات الطفيفة المتوقعة في بيانات التضخم الأمريكية قد تعمل على دعم الدولار خاصة بعد بيانات تقرير الوظائف الأسبوع الماضي التي أظهرت أداء قوي لهذا القطاع الهام في الاقتصاد الأمريكي، والذي يعني ان الاقتصاد مرن حتى الآن وهو ما يزيد من دعمه للتضخم وبالتالي يؤثر على توقعات الأسواق لقرارات الفائدة من قبل الفيدرالي خلال عام 2024.

توقعات الأسواق تراجعت بالفعل بعد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي بعد أن رأت الأسواق أن تقديراتها أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر مارس 2024 أمر مبالغ فيه في ظل قطاع العمالة القوي وتماسك معدلات التضخم بعيداً عن مستهدف البنك عند 2%.