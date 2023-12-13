اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفاكهة، ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت غالبية السلع  استقرار فى الأسعار:-

-الطماطم بـ 10.5جنيها .

-البطاطس بـ 22 جنيه.

‏-البصل الأبيض بـ 22جنيها.

-البصل الأحمر بـ 22 جنيها.

-الكوسة ب 17.5 جنيه.

-الجزر بـ 13.5جنيه.

بطاطا بـ10 جنيهات

-الخيار بـ 16 جنيها.

-الباذنجان الأبيض ب10 جنيهات.

-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.

-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

-الفلفل الألوان بـ 25 جنيه .

‏-الليمون بـ 15 جنيها.

-جوافة بـ 21 جنيها.

يوسفى بلدى 13.5 جنيه.

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

 

 

 







أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات




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