أسباب تمزق جدار الرحم وطرق التشخيص والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور أيمن ذكري استشاري النساء والتوليد في كلية طب طنطا، إن بعض النساء يتعرضن للإصابة بتهتك أو تمزق في جدار الرحم، نتيجة لكثرة الولادات القيصرية، أو الحمل في توأم، أو زيادة حجم الجنين، وهناك العديد من الأسباب الأخرى ولكن السابق ذكرها هى الأكثر شيوعا.

وأوضح استشاري النساء والتوليد، أن تهتك أو تمزق الرحم يعتبر حالة نادرة، وتتسبب في تعرض بعض النساء لعدم القدرة على الحمل مرة أخري، ولها العديد من الأعراض التي يسبق الإصابة أو التعرض له، ومنها، التعرض لزيف شديد، وألم يصعب تحمله يصاحبه انقباضات شديدة وتشنجات، زيادة نبضات القلب، وانخفاض الضغط، وتعرض الجنين لخلل في نبضه.

ويتم إكتشاف الإصابة بتهتك الرحم عن طريق الفحص النسائي المهبلي، واستخدام السونار المهبلي، لتحديد حجم ومكان التهتك، لافتا أن العلاج يكون متابعة دقيقة للحامل التي تعاني من تهتك في الرحم، مع ضرورة أخذ علاجات مضادة للإلتهابات ومسكنات لتقليل حدة الألم، وفي حالة التعرض لزيف شديد جدا قد يضطر الطبيب لاستئصال الرحم كنوع من العلاج.