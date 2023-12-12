اليوم السابع
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وكيل أزهر سوهاج: اختيار القيادة السياسية أمانة وواجب وطنى ودينى.. فيديو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:39 ص
وكيل أزهر سوهاج: اختيار القيادة السياسية أمانة وواجب وطنى ودينى.. فيديو الدكتور حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية
سوهاج محمود مقبول

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أكد الدكتور حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية على  ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مشيراً أن اختيار القيادة السياسية للبلاد هو أمانة وواجب وطني ودينى، وأن الدين الإسلامي يحث على المشاركة وأداء الشهادة بكافة المحافل.

وأشار حمادى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا الإستحقاق كفله الدستور للمواطن المصرى وأدعوا جميع المواطنين للنزول والمشاركة  وممارسة حقوقهم السياسية والدستورية فى إختيار رئيس مصر ويجب أن يكون لدينا من الوعى والثقافة بالمشاركة وهناك مثال حى كان للمواطنين خارج مصر الذين ضربوا أفضل وأروع الأمثله من خلال المشاركة فى عملية التصويت خارج مصر.

وأوضح حمادى أننا مستمرون رجال دين فى عملية التوعية بضرورة المشاركة الفاعلة فى الإنتخابات الرئاسية والنزول والتصويت والتعبير عن الحقوق الدستورية وأن نكون إيجابيا لأن الدين والعرف يرفض السلبية والتقوقع يجب ان يكون المواطن المصرى لديه وعى كبير باهمية المشاركة الإيجابية.

يذكر أن اللجان الفرعية في سوهاج فتحت  أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم حضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

 وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و 847 مواطنا .

 وتم رفع  كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق  وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.

 







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