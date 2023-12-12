هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "مواد البناء" بنسبة 2.5%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، تراجعت 10 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 1.2%، 1%، على التوالي.

وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.13%، والعرب على 7.54%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 146.9 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 1468 نقطة.