مسيرة صباحية لحزب حماة الوطن بالأقصر فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم شباب وقيادات حزب حماة الوطن، مسيرة صباحية حول اللجان الانتخابات غرب محافظة الأقصر، لحث المواطنين على النزول والتصويت فى ثالث أيام الاستحقاق الدستوري الأهم فى تاريخ مصر، حيث خرجت المسيرة فى مدينة القرنة بمشاركة علاء راجح أمين حزب حماة الوطن بالأقصر، وعدد كبير من الأهالى والشباب والفتيات وجابت كافة أرجاء البر الغربى.

كما تواجد عدد كبير من الشباب بصورة مميزة داخل وخارج اللجان فى الأقصر، للمشاركة فى تنظيم ودعم الناخبين فى عملية التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وسط إشادات بالدور الذي يلعبه الشباب والفتيات خلال الانتخابات بالأقصر وحول مصر بأكملها.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



جانب-من-فعاليات-المسيرة-فى-غرب-الأقصر



فرحة-المواطنين-فى-مسيرة-لحزب-حماة-الوطن-بالأقصر



فعاليات-مسيرة-صباحية-لحزب-حماة-الوطن-بالأقصر



مسيرة-صباحية-لحزب-حماة-الوطن-بالأقصر