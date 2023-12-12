مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم مسيرة لحث على المشاركة بالانتخابات.. صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حيث رفع المشاركين فى الحملة الأعلام المصرية وأعلام الحزب.

ورافق المسيرة الحاشدة التى انطلقت بشارع المطار بداية من منطقة النساجون حتى لجنة مدرسة رجاك للوافدين، حيث رافق سيارات تحمل مكبرات صوت تذيع الأغانى الوطنية المختلفة.

وشارك فى المسيرة عدد من أعضاء مجلس النواب ونور على وكيل لجنة السياحة فى مجلس النواب وعددا من قيادات الحزب والآلاف من المواطنين والعمال وتوقفت المسيرة أمام لجنة رجاك.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة على مستوى المحافظة، وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.

كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.

كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا.