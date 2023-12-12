مبعوثة دبلوماسية أمريكية تتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في الدراسة.. صور

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

قامت مبعوثة دبلوماسية أمريكية من السفارة الأمريكية في القاهرة بتفقد اللجان الانتخابية في مدرستي الحسين الإعدادية ولجنة الوافدين والمغتربين بلجنة مدرسة الفردوس الرسمية للغات في الدراسة بقسم الجمالية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية 202‪4.

واطمأنت المبعوثة الأمريكية على سير العملية الانتخابية وعملية سير خطوات الاقتراع والتصويت وعن احتمالية وجود صعوبات أو معوقات وطرق مواجهتها بينما طمأنهم رؤساء اللجان على إقبال المواطنين للمشاركة في العرس الديموقراطي التي تشهده مصر وانتخاب رئيسهم للفترة المقبلة بكل حرية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب ا نتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.