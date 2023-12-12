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مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية بعد قليل

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:24 ص
مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية بعد قليل المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي الذي تعقده غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن سير  اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وتجرى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا مباشرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة، الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية التى يجرى فيها التصويت والبالغ عددها 11 ألف و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.
 
وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.
 
ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.
 
وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.
 
 






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