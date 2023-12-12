عبد السند يمامة: لم نرصد آية مخالفات بالانتخابات والنتائج ستكون مبشرة

أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عدم رصد أي مخالفات، خلال سير العملية الانتخابية، مشيدا بالمشاركة الإيجابية من قبل فئات المجتمع، قائلا:" النتيجة ستكون مبشرة لأن هذا الاستحقاق الانتخابي متميز بالحضور الكثيف طوال أيام التصويت".

وأوضح عبد السند يمامة، على هامش الحولة التفقدية الذى أجرها منذ قليل بمدرسة قومية الأهرام، أن الإقبال الكثيف لم يقتصر على محافظة القاهرة والجيزة بل أن محافظات الوجه البحري والقبلي، تصدروا المشهد الانتخابي، وهذا يبرهن على إدراك الشعب المصرى بالمشاركة الإيجابية والشعور الوطني لدى جميع الناخبين.

وعن مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابى، أكد المرشح الرئاسي قائلا:" احنا بنشتغل للشباب لكن هناك ظلم أن نحصر المشاركة على فئة معينة بل الحقيقة أن جميع المصريين شاركوا بقوة في هذا المشهد المميز".

وقد أجرى المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، جولة تفقدية، بمدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة، ومدرسة الرشيد القومية بقسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، خلال اليوم الثالث من انطلاق الانتخابات الرئاسية.

وتابع المرشح الرئاسي، سير العملية الانتخابية والتأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين، فضلا عن الاطمئنان بعد وقوع مخالفات تعرقل سير التصويت داخل اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.