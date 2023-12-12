اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:46 م
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ضبط حشيش وهيروين فى حملات أمنية مكبرة بـ3 محافظات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:00 م
ضبط حشيش وهيروين فى حملات أمنية مكبرة بـ3 محافظات حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية ، الأقصر ، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا)، وبحوزته 3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة) وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").







حشيش

هيروين

اسلحه ناريه




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