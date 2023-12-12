شرايين التنمية فى صعيد مصر.. 10 معلومات عن محور الفشن الحر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

يعد محور الفشن الحر على النيل ببنى سويف، من أهم محاور التنمية فى محافظات الصعيد وخاصة أنه المحور الجنوبى الوحيد داخل محافظة بنى سويف، وينشر "اليوم السابع" عشر معلومات عن محور الفشن الحر على النيل ببنى سويف.

1/ محور الفشن الحر على النيل تنفذ هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل

2/ يبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 متر، (2حارة مرورية بعرض"7.5متر فى كل اتجاه)،

3/ المحور يشمل أكثر من 20 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف

4/ المحور يضم 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى المجرى المائى للنيل، كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعى الغربى، كوبرى بحر يوسف، كوبرى على الصحراوى الغربي).

5/ وصلت نسبة التنفيذ فى كوبرى الصحراوى الشرقى والبالغ طوله 95 متراً، إلى 97%.

6/ بلغت نسب التنفيذ فى كوبرى التقاطع مع نهر النيل بطول 1.1كم إلى 80%

7/فى حين تم تنفيذ نحو 52% فى كوبرى التقاطع مع الطريق الزراعى الغربى وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد 880 متراً

8/ وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق شرق النيل إلى 53% والتر تزيد أطوالها عن 6كم.

9/المحور يخدم مراكز ببا والفشن وسمسطا جنوب محافظة بنى سويف، ومراكز مغاغة والعدوة شمال محافظة المنيا

10/المحور سيقضى على المعديات النيلية التى كانت ومازالت وسيلة التنقل بين ضفتى نهر النيل