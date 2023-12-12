دراسة: تناول الأسماك في مرحلة الطفولة المبكرة يحمي من تأخر النمو العصبي

كتبت أمل علام

كشف موقع Medical Express، أن إضافة الأسماك إلى مجموعة الأطعمة لدى الأطفال الصغار قد تساعد في حمايتهم من تأخر النمو العصبي، وفقاً للباحثين في كلية الطب بولاية بنسلفانيا.

وقام الفريق بدراسة 142 طفلا منذ الولادة وحتى سن 18 شهرا، ووجدوا أن تناول الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كان مرتبطا بانخفاض خطر تأخر النمو العصبي، ومن المثير للاهتمام أن التأثير الإيجابي لاستهلاك الأسماك على النمو العصبي تم معرفته من خلال الميكروبيوم لدى الطفل.وتم نشر البحث، في مجلة الكائنات الحية الدقيقة.

وأوضحت الدراسة أنه بينما ترتبط بعض حالات النمو العصبي بالوراثة، تشير الأدلة الناشئة إلى أن العوامل البيئية والمحددات الاجتماعية للصحة قد تتفاعل مع الجينات من أجل التأثير على النمو العصبي.

أضاف المؤلف الأول تيرا كيك كيستر، الأستاذ المساعد في طب الأطفال في ولاية بنسلفانيا، "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن النظام الغذائي، وخاصة استهلاك الأسماك، قد يكون أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتائج النمو العصبي."

قام الفريق بتقييم تغذية 142 رضيعًا في عمر 6 و12 شهرًا باستخدام المسح الثاني لممارسات تغذية الرضع، وهو استبيان موحد طورته إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقام الباحثون أيضًا بجمع عينات من لعاب الأطفال الرضع عند عمر 6 أشهر وقاسوا مستويات نشاط البكتيريا المختلفة داخل العينات.