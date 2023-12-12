تمديد مفاوضات المناخ فى Cop28 يوماً إضافيا وأوبك تضغط لإسقاط نص الوقود الأحفوري

رسالة دبي: شعبان هدية





دخلت محادثات المناخ في مؤتمر الأطراف Cop28 في اليوم الإضافي بعد أن كان مقررا لها أن تنتهي ظهر اليوم الثلاثاء، وانخرطت المفروضات وممثلي الدول الأعضاء في الدبلوماسية المكوكية للسعي إلى مشروع اتفاق جديد ومحاولة سد الفجوة حول إنهاء استخدام العالم للوقود الأحفوري.

ويحاول المفاوضون من ما يقرب من 200 دولة في قمة دبي الاتفاق على خطة عمل عالمية للحد من تغير المناخ بسرعة كافية لتجنب المزيد من الفيضانات الكارثية والحرارة القاتلة والتغيرات التي لا رجعة فيها في النظم الإيكولوجية في العالم.

وقال ماجد السويدي مدير عام المؤتمر، إن رئاسة مؤتمر الأطراف 28 تهدف إلى نتيجة "تاريخية" تشمل ذكر الوقود الأحفوري - ولكن الأمر متروك للبلدان للموافقة.

يجب تمرير الصفقات في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ بتوافق الآراء. ثم تكون فرادى البلدان مسؤولة عن تنفيذ الصفقة، من خلال السياسات والاستثمارات الوطنية.

قالت المبعوثة الألمانية للمناخ جينيفر مورجان إن المحادثات دخلت "مرحلة حرجة وحاسمة"

وكتبت عبر منصة X، المعروف سابقا باسم تويتر: "هناك الكثير من الدبلوماسية المكوكية الجارية"، في إشارة إلى الاجتماعات سريعة الخطى بين البلدان للبحث عن حل وسط.

أثارت المسودة الصادرة يوم الاثنين مفاوضات استمرت بين عشية وضحاها حتى أوائل يوم الثلاثاء. اقترح النص ثمانية خيارات "يمكن" للبلدان أن تتخذها لخفض الانبعاثات.

أحدها هو "الحد من استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة من أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 أو قبله أو حواليه".

ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تذكر فيها قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة الحد من استخدام جميع "الوقود الأحفوري".

لكن هذه الخطوة لم تصل إلى "التخلص التدريجي" من الفحم والنفط والغاز الطبيعي أو التركيز على خفض استخدامها هذا العقد، وهو ما يقول العلماء إنه يجب أن يحدث لتجنب تصاعد تغير المناخ.

كان المفاوضون ينتظرون النص الجديد يوم الثلاثاء، عندما أرادت رئاسة مؤتمر الأطراف إنهاء القمة. نادرا ما تنتهي قمم مؤتمر الأطراف في الموعد المحدد.

قال وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن: "أنا قلق، لأنه من الواضح جدا أننا بحاجة إلى المزيد من الطموح"، لم أستسلم بعد بالطبع، ما زلنا نعتقد أن هذا ممكن".

كما تم انتقاد المسودة باعتبارها ضعيفة للغاية من قبل مشاركين مثل أستراليا وكندا وشيلي والنرويج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من بين مجموعة مكونة من 100 شخص تطالب بالتزام ثابت بفصل العالم عن الفحم والنفط والغاز.

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري هي السبب الرئيسي لتغير المناخ. على الرغم من النمو السريع للطاقة المتجددة، فإنها لا تزال تنتج حوالي 80٪ من الطاقة في العالم.

قالت بعض الدول الأفريقية إن أي صفقة يجب أن تتطلب من البلدان الغنية، التي أنتجت وتستخدم الوقود الأحفوري منذ فترة طويلة، الاستقالة أولا.

وقال كولينز نزوفو، وزير الاقتصاد الأخضر في زامبيا، الذي يرأس المجموعة الأفريقية من البلدان في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة: "يجب أن يقوم الانتقال إلى مسارات متباينة إلى صافي الصفر ومرحلة الوقود الأحفوري"، "يجب أن نعترف أيضا بالحق الكامل لأفريقيا في استغلال مواردها الطبيعية بشكل مستدام،"

لم يكن من الواضح ما إذا كانت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، قد دعمت مسودة يوم الاثنين. قال مبعوثها المخضرم المعني بتغير المناخ، شيه تشنهوا، إنه يتم إحراز تقدم في المحادثات، ولكن "من الصعب القول" ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوم الثلاثاء

قالت وزيرة البيئة مارينا سيلفا إن البرازيل تريد نصا أقوى بشأن التخلص من الوقود الأحفوري، ولكنه نص يوضح أن الدول الغنية والفقيرة يجب أن تفعل ذلك على أطر زمنية مختلفة.

قال ممثلو الدول الجزرية الصغيرة إنهم لن يوافقوا على صفقة كانت "مذكرة موت" للبلدان الضعيفة الأكثر تضررا من ارتفاع مستويات سطح البحر.

قالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن هناك ضغوطا من المملكة العربية السعودية، الأكثر تأثيرا في مجموعة منتجي النفط في أوبك لإسقاط أي ذكر للوقود الأحفوري، فيما أعلن د. سلطان الجابر رئيس المؤتمر أنه لم يغفل النص على بند الوقود الأحفوري في الوثيقة النهائية للاتفاق .

قال المفاوضون والمراقبون في محادثات COP28 إنه في حين أن المملكة العربية السعودية كانت أقوى خصم، فإن الأعضاء الآخرين في أوبك وأوبك +، بما في ذلك إيران والعراق وروسيا، قاوموا أيضاً الحديث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.