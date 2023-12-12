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الهيئة الوطنية: انتخابات الرئاسة كانت ملحمة اشترك فيها الشعب وجميع جهات الدولة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:50 م
الهيئة الوطنية: انتخابات الرئاسة كانت ملحمة اشترك فيها الشعب وجميع جهات الدولة المستشار أحمد البندارى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن عملية التصويت خلال الإيام الثلاثة، كانت ملحمة قامت بها كافة جهات الدولة والحكومة والمواطنين اثبتت للكافة الوعي وظهر مشهد يوصل رسالة من هو المواطن المصري
 
وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بمقر الهيئة، بشكر كافة جموع المواطنين والجهات القضائية وكذلك كافة الجهاز الاداري، ووجه مجلس إدارة الهيئة الشكر للمواطنين، وسيتم الاعلان عن النتيجة النهائية وفقا للجدول الزمني يوم 18 ديسمبر الجاري.
 
وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.






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