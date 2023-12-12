المشاركة واجب وطنى.. فنانو مصر داخل لجان انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

واصل المشاهير ونجوم الفن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، خلال ساعات الأولى لليوم الثالث فى التصويت.



فنانو مصر



فنانين

نجوم مصر

أدلت النجمة ليلى علوى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس

أدلت الفنانة هبة مجدى بصوتها فى لجنتها بمدرسة النصر الدولية للغات بمصر الجديدة

أدلت الفنانة سلوى عثمان بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بحدائق أكتوبر

أدلت الفنانة وفاء عامر بصوتها فى لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى

أدلى النجم هانى رمزى بصوته فى لجنته الانتخابية

أدلت الفنانة مى كساب بصوتها بمقر لجنتها فى مدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة

أدلت الفنانة رشا مهدى بصوتها فى لجنة مدرسة توفيق الحكيم بالعجوزة

أدلى المغنى أورتيجا بصوته فى لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة

أدلى الفنان مجدى بدر بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة

أدلى الفنان عماد زيادة بصوته فى مدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس

أدلت الفنانة كارول سماحة بصوتها فى إحدى لجان الجيزة

أدلى الفنان القدير محمد التاجى، بصوته فى لجنته الانتخابية بمعهد الفتيات بمصر الجديدة