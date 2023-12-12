اليوم السابع
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المشاركة واجب وطنى.. فنانو مصر داخل لجان انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:43 م
المشاركة واجب وطنى.. فنانو مصر داخل لجان انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف الانتخابات الرئاسية

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واصل المشاهير ونجوم الفن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، خلال ساعات الأولى لليوم الثالث فى التصويت.

فنانو مصر
فنانو مصر
 
فنانين
فنانين

 

نجوم مصر
نجوم مصر
 
 
أدلت النجمة ليلى علوى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس
 
أدلت الفنانة هبة مجدى بصوتها فى لجنتها بمدرسة النصر الدولية للغات بمصر الجديدة
 
أدلت الفنانة سلوى عثمان بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بحدائق أكتوبر
 
أدلت الفنانة وفاء عامر بصوتها فى لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى
 
أدلى النجم هانى رمزى بصوته فى لجنته الانتخابية
 
أدلت الفنانة مى كساب بصوتها بمقر لجنتها فى مدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة
 
أدلت الفنانة رشا مهدى بصوتها فى لجنة مدرسة توفيق الحكيم بالعجوزة
 
أدلى المغنى أورتيجا بصوته فى لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة
 
أدلى الفنان مجدى بدر بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة
 
أدلى الفنان عماد زيادة بصوته فى مدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس
 
أدلت الفنانة كارول سماحة بصوتها فى إحدى لجان الجيزة
 
أدلى الفنان القدير محمد التاجى، بصوته فى لجنته الانتخابية بمعهد الفتيات بمصر الجديدة






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