المشاركة واجب وطنى.. فنانو مصر داخل لجان انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

واصل المشاهير ونجوم الفن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، خلال ساعات الأولى لليوم الثالث فى التصويت.
فنانو مصر
فنانين
نجوم مصر
أدلت النجمة ليلى علوى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس
أدلت الفنانة هبة مجدى بصوتها فى لجنتها بمدرسة النصر الدولية للغات بمصر الجديدة
أدلت الفنانة سلوى عثمان بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بحدائق أكتوبر
أدلت الفنانة وفاء عامر بصوتها فى لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى
أدلى النجم هانى رمزى بصوته فى لجنته الانتخابية
أدلت الفنانة مى كساب بصوتها بمقر لجنتها فى مدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة
أدلت الفنانة رشا مهدى بصوتها فى لجنة مدرسة توفيق الحكيم بالعجوزة
أدلى المغنى أورتيجا بصوته فى لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة
أدلى الفنان مجدى بدر بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة
أدلى الفنان عماد زيادة بصوته فى مدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس
أدلت الفنانة كارول سماحة بصوتها فى إحدى لجان الجيزة
أدلى الفنان القدير محمد التاجى، بصوته فى لجنته الانتخابية بمعهد الفتيات بمصر الجديدة
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