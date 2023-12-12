المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية: العملية الانتخابية سارت بكل يسر ومرونة ولم نتلق أى شكوى

كتب عبد الله محمود

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 فاقت جميع التوقعات وجاءت أكثر إيجابية، مضيفاً أن العملية الانتخابية سارت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل يسير ومرن لكل الأطراف بدءا من أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات عبر توزيعهم وتسكينهم بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وصولا إلى التسهيلات على الناخبين أنفسهم خلال عملية الإدلاء بأصواتهم ومشاركتهم السياسية، موضحا أن هذه الانتخابات تعد الأكثر إيجابية وتفاعلا من المواطنين الذين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم واستحقاقاتهم السياسية من خلال المشاركة المجتمعية في الانتخابات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن النيابة الإدارية، تابعت وبإشراف مباشر المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أعضائها المكلفين بالإشراف على الانتخابات على مدار الثلاثة أيام، ولم تتلق من أعضائها المشرفين على الانتخابات أى شكوى تفيد بوجود عراقيل أو أى مشاكل أو أزمات خلال إشرافهم على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المتابعة مستمرة حتى اكتمال عمليات فرز الأصوات وانتهاء مشاركة مستشارى النيابة الإدارية وعودتهم من مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.