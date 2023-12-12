اللجان العامة تستقبل محاضر فرز اللجان الفرعية في انتخابات الرئاسة 2024

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، استقبال اللجان العامة محاضر فرز اللجان الفرعية في انتخابات الرئاسة 2024.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.