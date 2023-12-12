الصحة الفلبينية: 36% زيادة في إصابات كورونا خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 36 في المائة خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق عليه.



وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم الثلاثاء أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل 1821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفة أن متوسط ​​الإصابات اليومية هذا الأسبوع بلغ 260 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.



يذكر أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الوباء، سجلت الفلبين أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تطعيم 78 مليون شخص على الأقل.