الصحة العالمية: مستشفيات غزة تعانى من نقص حاد فى الوقود اللازم لعملها

كتبت أمل علام

أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن، اليوم الثلاثاء، فى بيان له، تعاني ما تبقى من مُستشفيات في قطاع غزة من نقص الوقود اللازم لعملها، وكذلك من نقص المستلزمات الطبية، وتعرضت غالبية مُستشفيات القطاع للقصف من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدا، إن 11 مستشفى فقط ما زالت تعمل في قطاع "غزة" وبشكل جزئي.

وقال بيبركورن - في إفادة صحفية، إنه "خلال 66 يومًا فقط تقلص القطاع الصحي في غزة من 36 مستشفى عامل إلى 11 مستشفى يعمل بشكل جزئي، واحد في شمال القطاع و10 في الجنوب، متابعا، "لا يمكننا أن نخسر أي مؤسسات رعاية صحية أو مستشفيات، نأمل وندعو ألا يحدث ذلك.