اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرعاية الصحية: تقديم 4000 خدمة طبية بمحيط اللجان الانتخابية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:27 م
الرعاية الصحية: تقديم 4000 خدمة طبية بمحيط اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة وفرق مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والمنتشرة في محيط اللجان الانتخابية، ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، بالمحافظات الست للتأمين الصحي الشامل.
 
وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، تم تقديم أكثر من 4000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين، منذ بدء الانتخابات الرئاسية 2024، وحتى الآن، وذلك سواء في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة.
 
وأوضح البيان، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية للناخبين ضمن خطة التأمين الطبي لهيئة الرعاية الصحية من خلال 248 منشأة رعاية أولية تابعة للهيئة بالمحافظات الست للتأمين الصحي الشامل، و 28 مستشفى فضلًا عن الفرق الطبية المنتشرة في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين في محافظات القناة ومحافظة جنوب سيناء والبالغ عددهم 257 فرقة طبية، إضافة إلى 149 فرقة طبية بمحافظتي الأقصر وأسوان، و 18 فرقة مشاركة بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
فيما يستمر تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية في محافظات التأمين الصحي الشامل لليوم الثالث على التوالي ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024 والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية اليوم الموافق 12 ديسمبر الجاري، واستمرار انعقاد غرفة عمليات إدارة الأزمات والطوارئ برئاسة الهيئة وفروعها لمتابعة جودة تنفيذ خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات في محافظات التأمين الصحي الشاملوذلك حتى  ديسمبر الجاري.
 
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، على استمرار الفرق الطبية المتحركة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في العمل كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات سالِفة الذكر، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين، وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية.
 
مشيرًا إلى استمرار انعقاد الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ برئاسة هيئة الرعاية الصحية، والغرف الست بفروع الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمتابعة الدورية لخطط تأمين اللجان الانتخابية طبيًا من كافة الفروع ومراجعتها من الناحية الفنية والإدارية، وتم عمل ربط اللجان الانتخابية بمنشآت تقديم الخدمة الطبية الأقرب للجنة الانتخابية، ويتم متابعة ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وكذلك توافر مخزون الدم ومشتقاته داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمواطنين بكافة مناطق تمركز الفرق الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج رعاية طبية أعلى لأي من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمستوياتها الثلاث لضمان  تلقي اللازم طبيًا.
 
WhatsApp Image 2023-12-12 at 2.09.09 PM
 

 

WhatsApp Image 2023-12-12 at 2.09.10 PM
 






انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة