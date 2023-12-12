اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الإندونيسي: نستوعب مؤقتا الروهينجا اللاجئين إلى أراضينا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:00 ص
الرئيس الإندونيسي: نستوعب مؤقتا الروهينجا اللاجئين إلى أراضينا الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو
أ ش أ

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قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، الإثنين، إن الحكومة تستوعب مؤقتا لاجئي الروهينجا الذين دخلوا الأراضي الإندونيسية.
 
وقال ويدودو -ردا على سؤال يتعلق بمشكلة التعامل مع لاجئي الروهينجا في إندونيسيا بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية - "سنقوم بإيوائهم مؤقتا"، مشيرا إلى أن الحكومة تناقش الحلول لمعالجة مشكلة اللاجئين مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
 
وأوضح ويدودو أن المناقشة تشمل المشاكل الاجتماعية التي تنشأ في المجتمعات التي يقيم فيها اللاجئون، كما هو الحال في آتشيه، ورياو، وميدان، مضيفا: "لا نزال نجري محادثات مع المنظمات الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وآخرين لأن سكاننا المحليين يرفضون وجودهم".






إندونيسيا

الروهينجا

لاجئو الروهينجا




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