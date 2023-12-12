وذكرت الهيئة ، في بيان مقتضب عبر منصاتها الرقمية ، أنه تم إرسال الطائرة ال18 للمساعدات والتي تحمل ملابس إلى مطار العريش ليتم إدخالها عبر ميناء رفح البرى إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي الخميس الماضي إن 17 طائرة مساعدات أرسلت بالإضافة إلى المساعدات البرية التي يتم إرسالها عبر القوافل البرية .. مؤكدا أن العمل جارٍ بالإمكانيات كافة سواء كانت التنسيقية أو اللوجستية لتسهيل إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.