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إقبال مزارعى أبو صوير على لجان الانتخابات قبل غلق باب التصويت.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:39 م
إقبال مزارعى أبو صوير على لجان الانتخابات قبل غلق باب التصويت.. صور الناخبون
كتب عبد الحليم سالم - صبرى غانم

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‏قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة المصرية توافد العشرات من أبناء مدينة أبو صوير للإدلاء باصواتهم قبل إغلاق الانتخابات، ولاسيما أن المنطقة اغلبها مناطق ريفية ويفضل المزارعون التصويت بعد انتهاء العمل في الأراضي الزراعية.
 
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‏وأمام اللجان يعمل العديد من المتطوعين من التحالف الوطني ومن الأحزاب بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية  حياة كريمة لتنظيم دخول الناخبين من خلال استخراج أرقامهم أرقام اللجان الخاصة بهم.
 
وجهزت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و10 لجان عامة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجان انتخابية، بإجمالي 963.273 صوتا انتخابيا.
 
وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية؛ لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.
 
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وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
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