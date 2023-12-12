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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر يصطفون بكثافة أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:31 م
أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر يصطفون بكثافة أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم
كتبت ريهام الباشا

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حرص أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بنرحز إسنا محافظة الأقصر، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث احتشد الناخبون في طوابير ممتدة أمام لجان الاقتراع، وذلك منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحاً.
 
وأكد الناخبون حرصهم على استخدام حقهم القانوني وأن يكون لهم دور في اختيار رئيسهم المنتخب لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.
 
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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر خلال اللإدلاء بأصواتهم

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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر 

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أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر أمام لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم

 







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