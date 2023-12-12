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أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:05 م
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية.. صور الانتخابات الرئاسية 2024
كتبت منال العيسوي

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حرص نواب مجلس النواب والشيوخ المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى لجان مدينة العاشر من رمضان، حيث أدلى المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ بصوته فى لجنة  دائرة قسم أول العاشر من رمضان، فى حين أدلى نائب مجلس النواب المهندس سامى نصر الله فى دائرة قسم تانى العاشر.
 
وحرص أول نائب لدائرة العاشر من رمضان محمد الزاهد عن حزب الوفد فى التصويت بالانتخابات.
 
فى السياق ذاته حرص أمناء الأحزاب السياسية فى العاشر من رمضان المهندس مدحت شهاب عن حزب مستقبل وطن، والمستشار أحمد حسان، عن حزب الوفد وعادل أبو المجد عز حزب حماة الوطن عن الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية.
 
واستكملت القيادات التنفيذية لمدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس اشرف عبد الوهاب ،والأمين العام لجمعية المستثمرين  ايمن رضا، وتواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية.
 
جدير بالذكر أنه  تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.
 
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (1)
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (1)

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (2)
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (2)

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (3)
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (3)

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (4)
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالعاشر من رمضان يشاركون بالانتخابات الرئاسية (4)

 







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