5 طرق لتوفير 5% من استهلاك الكهرباء لتسخين المياه.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة نصائح ترشيد استهلاك الطاقة في تسخين المياه لخفض استهلاك الكهرباء بالمستشفيات ، وذلك من خلال إصدار دليل جديد لمساعدة المبانى الحكومية فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة للمساهمة فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل وهى كالاتى:

1- خفض درجة حرارة منظم الحرارة الموجود فى سخان المياه:

2- إن أفضل درجة حرارة لخزان الماء الساخن هي 40 أو 50 درجة مئوية، حيث تعد هذه درجة حرارة مريحة وصحية وال تزيد بشكل كبير من تكاليف استهالك الطاقة، حيث إن كل 10 درجات تخفيضفي ضبط الثرموستات،

يقابله وفرا من 3 – 5 % من استهالك الكهرباء .

3- عزل أنابيب سخان المياه الساخنة والباردة يؤدي الى توفير الطاقة والمياه والمال.

4- استخدام كمية أقل من الماء الساخن.

5- استبدال سخانات المياه الكهربائية بسخانات تعمل بالطاقة الشمسى وفيما يلى مميزات السخان الشمسى:

- فعالة من حيث

التكلفة والتحولإليها سيقلل من تكاليف استهلاك

الكهرباء.

- يؤدى الى خفض الانبعاثات البيئية

ويثبت أنه صديق للبيئة.

- التكلفة الاولية هى التكلفة الوحيدة التى يتحملها

المالك.

- يمكن الاعتماد

عليها لمدة 30-20 سنة بسهولة.