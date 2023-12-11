‏إقبال من السيدات بلجنة مدرسة أم المؤمنين بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية.. صور

كتب - عبد الحليم سالم - صبرى غانم

تشهد لجنة مدرسة أم المؤمنين الإعدادية في مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا كبيرا من السيدات قبل غلق صناديق الانتخابات في اليوم الثاني .

وتشهد العملية الانتخابية إقبال كبير من السيدات والفتيات، وذلك للإدلاء بصوتهم قبل غلق التصويت في الانتخابات في هذا اليوم، وهناك اهتمام كبير من القبائل العربية ‏بمدينة القنطرة شرق للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الكبير.

وخصصت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 963 ألف و273 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10 لجان انتخابية، و10 لجان عامة.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألفا و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألفا و273 ناخبا، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.