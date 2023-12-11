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وفد من حملة حازم عمر يتفقد لجان منشأة البكارى.. ويؤكد: لم نرصد تجاوزات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:41 م
وفد من حملة حازم عمر يتفقد لجان منشأة البكارى.. ويؤكد: لم نرصد تجاوزات وفد حملة المرشح حازم عمر وحزب الشعب الجمهورى
كتبت هند عادل

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مر وفد ومجموعة من ممثلى حملة المرشح الرئاسي حازم عمر وحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الجيزة على اللجان الانتخابية بمركز الصحة بمنشأة البكارى بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتأكد من التيسيرات المقدمة للمواطنين ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024. 
 
وأكد محمد البطران أمين حزب الشعب الجمهورى بالهرم بمحافظة الجيزة وممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن هناك حالة من الإقبال الكثيف من جانب المواطنين علي كافة اللجان الانتخابية وسط تيسيرات كبيرة مقدمه للمواطنين، مؤكدا أن كل مواطن يختار مرشحه ويعبر عن رأيه بدون أي توجيه. 
 
وأوضح البطران أنه لم يتم رصد أي تجاوزات أو مخالفات تشوب العمليه الانتخابيه في ثان أيام الاقتراع. 
 
 
وكانت قد انطلقت أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 






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