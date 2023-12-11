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وفد مجلس الأمن الدولى يتفقد المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:23 م
وفد مجلس الأمن الدولى يتفقد المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة مساعدات غزة - ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بوصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري، لتفقد المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لتلامس الـ18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.







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