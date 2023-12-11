اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فاق التوقعات..

وسائل إعلام عالمية تبرز الإقبال الكبير للمصريين على انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:29 م
وسائل إعلام عالمية تبرز الإقبال الكبير للمصريين على انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف صحف العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت كبرى وسائل الإعلام العالمية الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية، وأشادت بإقبال المواطنين الكبير على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

صحف العالم
صحف العالم
 
صحافة العالم
صحافة العالم
 
وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية:
المواطنون المصريون احتشدوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية
 
 
صحيفة "لوموند" الفرنسية:
أشارت فى مقال لها إلى توافد المصريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية
 
 
صحيفة "لوفيجارو":
رصدت عملية فتح مراكز الاقتراع مشيرة إلى أنه يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم
 
 
قناة (فرانس 24):
تواجد أعداد كبيرة من المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم
 
 
وكالة أنباء (شينخوا) الصينية:
العملية الانتخابية تسير بسلاسة ولوحظ اصطفاف المواطنين أمام اللجان منذ بدء التصويت
 
 
موقع (نوفا نيوز) الإيطالى:
رصد تقرير تجمع آلاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع باليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية على نحو "فاق التوقعات"
 
 
 شبكة (إيه بى سى) الأسترالية:
ذكرت أن الأغانى الوطنية ترددت مع افتتاح مراكز الاقتراع فى القاهرة وجميع المحافظات 
 
 
موقع (أفريكا نيوز) الأفريقى:
 أبرز فتح مراكز الاقتراع فى مواعيدها المقررة، وتجمع الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم
 
 
صحيفة (دون) الباكستانية:
توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط إقبال كبير يعكس حرصهم على المشاركة الإيجابية






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة