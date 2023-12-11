وسائل إعلام عالمية تبرز الإقبال الكبير للمصريين على انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

سلطت كبرى وسائل الإعلام العالمية الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية، وأشادت بإقبال المواطنين الكبير على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.



صحف العالم



صحافة العالم

وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية:

المواطنون المصريون احتشدوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

صحيفة "لوموند" الفرنسية:

أشارت فى مقال لها إلى توافد المصريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية

صحيفة "لوفيجارو":

رصدت عملية فتح مراكز الاقتراع مشيرة إلى أنه يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم

قناة (فرانس 24):

تواجد أعداد كبيرة من المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

وكالة أنباء (شينخوا) الصينية:

العملية الانتخابية تسير بسلاسة ولوحظ اصطفاف المواطنين أمام اللجان منذ بدء التصويت

موقع (نوفا نيوز) الإيطالى:

رصد تقرير تجمع آلاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع باليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية على نحو "فاق التوقعات"

شبكة (إيه بى سى) الأسترالية:

ذكرت أن الأغانى الوطنية ترددت مع افتتاح مراكز الاقتراع فى القاهرة وجميع المحافظات

موقع (أفريكا نيوز) الأفريقى:

أبرز فتح مراكز الاقتراع فى مواعيدها المقررة، وتجمع الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم

صحيفة (دون) الباكستانية:

توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط إقبال كبير يعكس حرصهم على المشاركة الإيجابية