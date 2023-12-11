وزير الثقافة الفلسطينى يتجرع مرارة التهجير القسرى.. نزح من جباليا إلى رفح

كتب: أحمد جمعة

يعاني الأهالى في قطاع غزة من التصعيد العسكري الإسرائيلي والتهجير القسري للمواطنين، ونزح عدد كبير من الفلسطينيين من بينهم وزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف، والذي نزح من مخيم جباليا في شمال غزة إلى رفح حيث يقيم في خيم النزوح.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية، في اليوم الـ66 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستهداف المدنيين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل بمحافظة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أكثر من 40 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح منذ أمس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على منازل المواطنين.

وأوضحت أن 32 شهيدا وصل جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مشاري في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفل.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صبح غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات أغلبهم أطفال ونساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن سلسلة غارات جوية عنيفة، وقصف مدفعي وسط وشمال خان يونس.

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي الشيخ رضوان شمال غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى، وما زال العشرات تحت الأنقاض.