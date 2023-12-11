وزارة التعليم: مناهج جديدة للصف الأول الإعدادى العام الدراسى 2025

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء تأليف الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحة أنه يتم طرحها للتأليف ضمن سلسلة مناهج النظام الجديد للتعليم، مؤكدة أن منهج الصف الأول الإعدادى للعام الدراسي المقبل 2025، سيكون جديد ومطور بشكل كامل، مشددة على أن المناهج الدراسية الجديدة فى نظام الجديد للتعليم يتم بنائها وفق معايير دولية تراعى البيئة المصرية .

وأوضحت المصادر، أن المناهج الدراسية الجديدة تراعى المعايير العالمية ووظائف المستقبل التى يحتاج أن يكتسبها الخريج، مشددة على أن المناهج يشارك فى تصميمها خبراء تربويون وتم مراعاة الفئة العمرية للطلاب والبيئة المحيطة بهم.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تأليف الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، و الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحة أن مناهج المرحلة الإعدادية تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلي والدولي، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية.