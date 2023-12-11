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نماذج مشرفة.. ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:15 ص
نماذج مشرفة.. ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة ذوى الهمم بالعاشر يشكلون غرفة عمليات
كتبت منال العيسوي

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من  المشاهد  الرائعة فى صباح اليوم التانى من الانتخابات  التنظيم  الذى ظهر به فريق ذوى الهمم بالعاشر من رمضان أمام اللجان الانتخابية لحشد زملاؤهم ومساعدتهم للأداء بأصواتهم فى الانتخابات حيث تنوعت انواع الاعاقات الخاصة بهم فمنهم من كان يحمل اللافتات ومنهم من كان يساعد زملاؤه من أصحاب الكراسى المتحركة،. منهم من فقد يده ومنهم من لديه إعاقة سمعية وأخرى وتبادلوا الأدوار حتى انتهوا جميعا من المشاركة الإيجابية فى العرس الانتخابى الخاص بالانتخابات الرئاسية .
 
ومن جانبهم  أكد كلا من  محمد أبو رحمة ومحمد عزازى، ومحمد المصرى ومحمد طارق محمد من ذوى الهمم بالعاشر من رمضان، أنهم شكلوا فرقة عمل منهم لمساعدة إخوانهم  من ذوى الهمم داخل مدينة العاشر من رمضان لاجتياز الانتخابات فى سهوله ويسر لايمانهم بأن لهم الحق كامل فى اختيار الرئيس الوحيد الذى منحهم حقوقهم واداميتهم بشكل إنسانة وراقى .
 
جدير بالذكر تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.
ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (2)
ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (2)

ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (3)
ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (3)

ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (4)
ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (4)

ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (1)
ذوو الهمم بالعاشر من رمضان يعاونون زملائهم بانتخابات الرئاسة (1)
 
 
 






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