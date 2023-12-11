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نقيب الصناعات الغذائية يصوت بالانتخابات.. ويؤكد: مشاركة شباب العمال لافتة للنظر

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:48 م
نقيب الصناعات الغذائية يصوت بالانتخابات.. ويؤكد: مشاركة شباب العمال لافتة للنظر نقيب الصناعات الغذائية يصوت بالانتخابات الرئاسية 2024
كتبت آية دعبس

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أدلي خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بمقر اللجنة الانتخابية بحدائق القبة وسط حضور حاشد من الناخبين.
 
وفي تصريحات صحفية قال النائب خالد عيش: نتابع منذ اليوم الاول حشد عمالنا علي مستوي الجمهورية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وتيسير وصولهم اللي اللجان الانتخابية، ومستمرين حتي إغلاق أخر صندوق انتخابي في اليوم الثالث، حيث نسعي بكل قوة أن يشارك كل عامل من عمالنا البالغ عددهم 150 ألف علي مستوي الشركات والمصانع التابعين للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، مشيرا الي ان المشاركة واجب وطني يضمن استمرار مسيرة التنمية والانجازات التي بدأت قبل تسعه اعوام.
 
وأضاف: مشاركة شباب العمال كان لافت للنظر وشباب الجامعات وهو أمر انما يؤكد علي درجة الوعي الكبيرة لدي الشعب المصري والذي زاد بفعل الاحداث التي عاصرناها خلال السنوات الاخيرة وحجم الخطر الذي يحيط بالمنطقة وبالتالي كان اختيارنا هو الامن والاستقرار وهو ما دفعنا للحضور اليوم.
 
وعلي الجانب الاخر، تستمر اللجان النقابية للعاملين بالصناعات الغذائية في حشد العمال لليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية علي مستوي الجمهورية.
 
خالد عيش يشارك بالانتخابات الرئاسية
خالد عيش يشارك بالانتخابات الرئاسية

نائب رئيس اتحاد العمال يصوت بالانتخابات
نائب رئيس اتحاد العمال يصوت بالانتخابات

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

 







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