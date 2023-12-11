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نجوم ومشاهير فى لجان انتخابات الرئاسة 2024.. إنفوجراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:47 م
نجوم ومشاهير فى لجان انتخابات الرئاسة 2024.. إنفوجراف نجوم مصر

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أدلى عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 والذى بدأ منذ أمس ويستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

نجوم مصر
نجوم مصر
 
انتخابات
 
أدلت الفنانة القديرة إنعام الجريتلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد
 
أدلى الفنان خالد زكى بصوته داخل لجنة مركز شباب زايد
 
أدلى الكاتب عبد الرحيم كمال بصوته فى مدرسة القرية السياحية الأولى التجريبية المتميزة بالحى المتميز بالسادس من أكتوبر
 
أدلى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، بصوته بمدرسة عابدين الثانوية بنات
 
أدلى نادر السيد، نجم منتخب مصر السابق، بصوته داخل لجنة مركز شباب زايد
 
أدلى حلمى طولان نجم الزمالك السابق بصوته داخل لجنته بمدرسة جيل 2000 للغات

 







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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

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