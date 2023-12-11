اليوم السابع
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مواطنون يلتقطون صورا تذكارية بعد التصويت فى الانتخابات بلجنة المعهد الفنى الصناعى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:17 ص
مواطنون يلتقطون صورا تذكارية بعد التصويت فى الانتخابات بلجنة المعهد الفنى الصناعى الانتخابات بلجنة المعهد الفني الصناعي
كتب إسلام سعيد

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حرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية بعد التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة المعهد الفني الصناعي بدائرة بولاق، كما التقط آخرون صور "سيلفي" أمام اللجان.
 
وتشهد عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية إقبالا ملحوظا في منطقة ودائرة بولاق أبو العلا والوكالة وسط تصدر السيدات وكبار السن المشهد في الساعات الأولى.
 
كما شهدت مدارس أبو الفرج في الوكالة ولجنة المعهد الفني في شارع الصحافة اقبال للتصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
الانتخابات بلجنة المعهد الفني الصناعي
الانتخابات بلجنة المعهد الفني الصناعي

لجنة المعهد الفني الصناعي
لجنة المعهد الفني الصناعي

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صورة جماعية للناخبين بلجنة المعهد الفني الصناعي 

 







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