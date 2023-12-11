اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:02 م
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منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم فى لجان العاصمة الإدارية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:39 م
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم فى لجان العاصمة الإدارية الانتخابات الرئاسية 2024
محمد صبحى

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أدلى الموظفون والطلاب المغتربون بجامعة مصر للمعلوماتية، بصوتهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، في يومها الثاني بلجان الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمانا من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كواجب وطني أصيل ورئيسي في تحديد المستقبل وتعظيما لقيمة المسؤولية المجتمعية وممارسة الحق الدستوري لكل مواطن.
 
كما شاركت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وأمين عام الجامعة وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعة من المغتربين، بالتصويت في لجان الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ووجه مجلس الجامعة بتحرك أتوبيسات الجامعة والتوجه لمراكز الاقتراع بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أدلى العشرات من العاملين بالجامعة وطلابها بأصواتهم في لجان المغتربين.
 
وعقب الإدلاء بصوتها بأحد لجان الاقتراع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعربت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن سعادتها بالمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة 2024 حتى 2030. مؤكدة أن المشاركة بهذا الاستحقاق الدستوري له أهمية كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار، وذلك وفق المسار الديمقراطي الذي حدده الدستور.
 
كما وجهت الدكتورة ريم بهجت، جميع موظفي وطلاب الجامعة بشكل خاص وجموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية التي يشهدها العالم والمنطقة، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.
 
وأوضحت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنه مع التطور الكبير للأحداث التي تشهدها المنطقة والاضطرابات المتلاحقة بها، أصبحت المشاركة في الانتخابات ضرورة حتمية لضمان استقرار المجتمع وتحقيق متطلباته وحمايته من أي ضرر.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (6)
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (6)

منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (1)
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (1)

منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (2)
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (2)

منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (3)
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (3)

منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (4)
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (4)

منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (5)
منتسبو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم (5)

 







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