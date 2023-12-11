مصر للبترول تسهل الإجراءات للعاملين بها للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

كتبت - مروة الغول

تقدم المهندس محمد ماجد بخيت رئيس شركة مصر للبترول، إحدى شركات قطاع البترول حشود العاملين بالشركة للمشاركة فى الحدث الديمقراطى الأكبر فى مصر انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية في عملية الاقتراع واجب وطني على كل المواطنين المصريين.

وحث رئيس شركة مصر للبترول كافة الإدارات ومواقع الشركة على الخروج للمشاركة فى العملية الانتخابية فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث جاءت مشاركة العاملين فى اليوم الأول بكثافة بجميع مواقع مصر للبترول على مستوى الجمهورية.

كما وجّه المهندس ماجد بتسهيل جميع الإجراءات أمام العاملين لاتاحة الفرصة لهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ومتابعة مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابى الأبرز استكمالا لدورهم الوطنى فى مساندة الدولة المصرية لتنطلق نحو الجمهورية الجديدة بجانب دورهم كجنود العمل والإنتاج.

كما أكد رئيس الشركة على أن التصويت فى الانتخابات له تأثيرا مباشرا على مستقبل البلاد وصنع القرار السياسى والذى يعتبر رسالة مهمة واضحة للعالم ان مصر على المسار الصحيح وتسعى نحو مستقبل مشرق وكذلك لتأخذ مصر مكانتها المستحقة بين مصاف الدول المتقدمة.