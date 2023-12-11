مصرع 6 أشخاص بسبب إعصار فى تينيسى بأمريكا

وكالات

أودت الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية في ولاية تينيسي الأمريكية، بحياة ستة أشخاص على الأقل، وألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي، وفق ما ذكرت السلطات.

وبحسب موقع الحرة، قضى ثلاثة أشخاص في الضاحية الشمالية لمدينة ناشفيل، عاصمة هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشجارا مقتلعة ومنازل مدمرة.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل "للأسف، يمكننا أن نؤكد مصرع ثلاثة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في نيسبيت لاين".

كما ضرب إعصار مدينة كلاركسفيل بشمال الولاية، مما أدى أيضا إلى سقوط ضحايا.

وقالت سلطات مقاطعة مونتغومري في بيان "يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بالغان وطفل" مشيرة إلى أن "23 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى".

وأوضحت أن فرق الإنقاذ "لا تزال تجري عمليات بحث وإنقاذ (بعد) هذه الكارثة"، داعية السكان إلى عدم المجازفة والخروج إلى الطرقات.

وأعلن رئيس بلدية كلاركسفيل، جو بيتس، حالة الطوارئ وفرض حظر التجول.

كما أبلغ نحو 52 ألف منزل عن انقطاع التيار الكهربائي في الولاية، بحسب موقع أمريكي متخصص برصد انقطاعات الكهرباء.

وأشار مزود خدمات الكهرباء والاتصالات "سي دي اي لايتباند" إلى انقطاع التيار عن أكثر من 14 ألفا من عملائه في كلاركسفيل. وقال "سنعمل على مدار الساعة لإعادة التيار إلى مدينتنا في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية صفوفا من المنازل دمرتها الرياح العاتية التي تسببت أيضا في اقتلاع الأشجار وقلب المركبات وسقوط أعمدة الكهرباء.

وقال مسؤولو مقاطعة مونتغومري إن 23 شخصا آخرين عولجوا من إصابات في مستشفيات.