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مشاركة شبابية كثيفة بلجان مدرسة جمال عبد الناصر بمصر القديمة.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:55 ص
مشاركة شبابية كثيفة بلجان مدرسة جمال عبد الناصر بمصر القديمة.. صور مشاركة الشباب في لجان مصر القديمة
كتب محمد سعودى

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اصطف عدد كبير من الشباب أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بمصر القديمة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى يومها الثانى بعدما افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين.

ويرسم الحضور الشبابى الكثيف أمام لجان الانتخابات فى مصر القديمة صورة مشرفة تعكس وعى الشباب المصرى بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسهم القادم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن والإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية.

اقبال كثيف للشباب على لجان الانتخابات بمصر القديمة
اقبال كثيف للشباب على لجان الانتخابات بمصر القديمة
 
شاب يستعلم عن لجنته الانتخابية بمصر القديمة
شاب يستعلم عن لجنته الانتخابية بمصر القديمة
 
شباب متطوع لتوفير استعلام اللجان لأهالي مصر القديمة
شباب متطوع لتوفير استعلام اللجان لأهالي مصر القديمة

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

شباب يرفعون علامة النصر أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة
شباب يرفعون علامة النصر أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة
 
صورة مبهجة لطوابير الشباب أمام لجان مصر القديمة
صورة مبهجة لطوابير الشباب أمام لجان مصر القديمة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

طوابير الانتخابات في مصر القديمة
طوابير الانتخابات في مصر القديمة
 
فرحة الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
فرحة الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
 






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المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

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