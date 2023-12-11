مسيرة للعاملين بأوقاف جنوب سيناء للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قاد الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، مسيرة ضمت جموع المشايخ والعاملين بالمديرية؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، والمستمرة لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجارى.

انطلقت المسيرة من أمام مقر المديرية في العاصمة طور سيناء، وجابت شوارع المدينة وصولًا لمقر الاقتراع للتصويت، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد وقادر على إكمال مسيرة بناء الوطن، وحقق الأمن والأمان منذ انتخابه 2011 حتى اليوم وأن الشعب ملتف حوله.

ويشار إلى أن بالمحافظة بها 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ، فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.