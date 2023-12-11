مسيرة فى حب مصر لطلاب التربية والتعليم أمام لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية التربية والتعليم باسوان، اليوم الاثنين، خلال ثان أيام الإنتخابات الرئاسية ، مظاهرة فى حب مصر، أمام لجنة عوض السيد الثانوية بمدينة أسوان، حمل خلالها طلاب المدارس والمعلمين، إعلام مصر، وسط إطلاق الزغاريد ، والأغانى الوطنية لدعوة الناخبين من أبناء أسوان، لتوجهه إلى صناديق الإقتراع والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية.

تقدم المسيرة الوطنية الحاشدة قيادات التربية والتعليم بأسوان، وعدد من الأهالى.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".