ورفع المشاركون فى المسيرة الأعلام المصرية، مرددين هتافات تحيا مصر.

وحرصت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على إشراك الطلاب في المسيرة لتنمية وعيهم بضرورة وأهمية المشاركة المجتمعية. 

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد استأنفوا العمل صباح اليوم باللجان الانتخابية بعد قيامهم - وبحضور رئيس قوة تأمين كل لجنة ومندوبي المرشحين - بالتأكد من سلامة كافة أقفال الغرف المخصصة لحفظ الأوراق، وكذلك منافذ تلك الغرف، والأختام التي مُهرت بها تلك الأقفال بعد وضع الشمع الأحمر عليها.